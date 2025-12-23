Fenerbahçe'nin ilk transferini rakip kulüp başkanı açıkladı: Terbiyesizlik bu

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı gündemine aldı.

Musaba adım adım Fenerbahçe'ye

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun özellikle istediği Musaba'nın menajeri, Fenerbahçe ile görüşmek için dün İstanbul'a geldi.

F.Bahçe'nin akıllara durgunluk veren kararını açıkladı

YÜKSEL YILDIRIM'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hollandalı futbolcu ile ilgili Sezgin Gelmez'e açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım Musaba haberlerini doğruladı

''TERBİYESİZLİK''

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile temasa geçmediğini belirten Yıldırım, "Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanıp almaya çalışıyorlar diye biliyorum'' ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Samsunspor Başkanı, ''Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalması için gerekli miktar var. Onu peşin öderlerse alırlar'' dedi.

SERBEST KALMA BEDELİ 6 MİLYON EURO

Transfermarkt'a göre oyuncunun Türkiye içindeki takımlara serbest kalma bedeli 6 milyon euro.