Fenerbahçe'nin akıllara durgunluk veren kararını açıkladı: "Noel Baba bile yapmazdı" diyerek anlattı

Milliyet yazarı Mustafa Anıklı, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar...

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

JHON DURAN VE EDERSON'A NOEL İZNİ

Bugün oynanacak derbide eksikler dikkat çekerken, sarı-lacivertlilerin yıldızları Ederson ve Jhon Duran, 'Noel izni' alarak takımdan ayrıldı.

Milliyet yazarı Mustafa Anıklı, bu konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.
İşte Anıklı'nın ''Noel Baba bile oynardı'' başlıklı yazısı:

Fenerbahçe, olağandışı bir açıklama yaparak, Ederson ile Jhon Duran'ın Noel tatili için izinli olduğunu duyurdu. Ne güzel... Yıllardır, erken tatil için bilinçli kart göreni de gördük, sözüm ona sakatlananı da...
"En azından sarı-lacivertli futbolcular, dürüstçe yönetimden iznini alıp, ülkelerinin yolunu tutmuş" demek de mümkün; takımını, arkadaşlarını bu zor süreçte yalnız bıraktıkları için eleştirilmeleri de...
Fenerbahçe Yönetimi, gönüllü ya da zoraki, böyle bir karar aldıktan sonra kimin söyleyecek bir sözü olabilir ki... Sadece, "23 Aralık'ta maçı oynayıp gidemezler miydi?" denilebilirdi. Böyle karar vermemişler demek ki...

2024/11/08/hbfb.jpgFakat insan ister istemez, "Ederson, Manchester City'de oynasaydı izin alabilir miydi?" ya da "Jhon Duran, İngiltere'de Aston Villa'da kalsa takımını yalnız bırakabilir miydi?" sorularını akla getiriyor. Malum, Duran, bu takımda en çok kazanan isim... Yıllık 21 milyon euro maaşı bulunan bir futbolcunun böyle keyfi bir tutum içerisinde davranabilmesi, profesyonelliğe ne kadar yakışıyor? Üstelik bu sezon sakatlığı nedeniyle 10 maç kaçıran bir isim Kolombiyalı...
Bu ikili geçen yılki Noel döneminde ne yapmışlar?
Son yılbaşında Aston Villa forması giyen Duran, 26 Aralık'taki Newcastle maçının 32. dakikasında kırmızı kart görüyor ve iki maç ceza alıyor. 15 Ocak'taki Everton maçıyla dönen Kolombiyalı, 31 Ocak'ta da Al-Nassr'a satılıyor.
Ederson mu? 15 Aralık'taki Manchester United karşılaşmasında oynadıktan sonra sakatlanıyor, Aston Villa (21 Aralık), Everton (26 Aralık), Leicester (29 Aralık) ve West Ham (4 Ocak) maçlarını kaçırıyor.
Bu tabii ki, işin bir cephesi... Madalyonun bir de tersi var. Futbol Federasyonu ayağı... Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde ilk maçların 23-24 Aralık'ta oynanacağı açıklanmıştı.
Sonra ne mi oldu? Fikstür netleşti. 17 Aralık'a Karagümrük-İstanbulspor, Ç.Rize-Gaziantep, Trabzon-C.Alanya, 18 Aralık'a da Gençlerbirliği-S.Bodrum ve Galatasaray-Başakşehir maçları kondu. Diğerleri de normal takviminde gösterildi. Yani Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 23 Aralık'ta olacağı belirtildi.
Şimdiiii, şeytanın avukatlığını(!) yapan bizlere bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Fenerbahçe ile Beşiktaş da geçen hafta oynasaydı, bu Noel sıkıntısı olmayacaktı. Bugün sakatlığı nedeniyle derbiden uzak kalacak olan Talisca sahada bulunacaktı. Bugün santrforu kalmayan Fenerbahçe bu sıkıntıyı yaşamayacaktı. Futbolcular daha erken tatile çıkacaktı. Böyle bir takvimde, Noel Baba bile oynardı!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

