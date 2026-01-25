Fenerbahçe'nin Göztepe maçı ilk 11'i açıklandı: Dikkat çeken karar

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı ilk 11'i açıklandı: Dikkat çeken karar
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı. Fenerbahçe'de Yiğit Efe tercihi dikkat çekti.

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

TFF’nin kararıyla mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak.

İLK 11’LER

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler açıklandı.

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Nene, Talisca.

Göztepe: Göztepe: Lis, Taha, Allan, Ege, Arda Okan, Efekan, Miroshi, Cherni, Olaitan, Janderson, Guilherme.

Fenerbahçe yeni anlaşmayı açıkladı: İmzalar salı günü atılacakFenerbahçe yeni anlaşmayı açıkladı: İmzalar salı günü atılacak

KADRODAN ÇIKARILDILAR

Göztepe’de Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Fenerbahçe'de de Edson Alvarez ağrıları nedeniyle çıkarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

