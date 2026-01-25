Fenerbahçe'nin Göztepe maçı ilk 11'i açıklandı: Dikkat çeken karar
Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK
TFF’nin kararıyla mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak.
İLK 11’LER
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler açıklandı.
Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Nene, Talisca.
Göztepe: Göztepe: Lis, Taha, Allan, Ege, Arda Okan, Efekan, Miroshi, Cherni, Olaitan, Janderson, Guilherme.
KADRODAN ÇIKARILDILAR
Göztepe’de Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Fenerbahçe'de de Edson Alvarez ağrıları nedeniyle çıkarıldı.