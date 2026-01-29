Fenerbahçe'nin FCSB ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin FCSB ilk 11'i belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk olacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Romanya ekibi FCSB'ye konuk olacak.
Mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.
FCSB - Fenerbahçe maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.
Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.
Dördüncü hakem isa Milan Mitic olacak.
Mücadelenin VAR hakemi ise Momcilo Markovic olarak belirlendi.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 11 puan topladı ve 11. sırada bulunuyor.
FCSB ise 6 puanlka 29. sırada yer alıyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FCSB-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı:

  • FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam
  • Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

