Fenerbahçe'nin FCSB ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Romanya ekibi FCSB'ye konuk olacak.

Mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

FCSB - Fenerbahçe maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.

Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Dördüncü hakem isa Milan Mitic olacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Momcilo Markovic olarak belirlendi.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 11 puan topladı ve 11. sırada bulunuyor.

FCSB ise 6 puanlka 29. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FCSB-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı: