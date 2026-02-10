Fenerbahçe'nin eski yıldızı kendi adına özel hastane açtı: Para basacak

Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ve ardından Fenerbahçe formaları giyen eski futbolcu Emmanuel Emenike, ülkesinde dikkat çeken bir projeye imza attı.

38 yaşındaki eski futbolcu, ülkesi Nijerya'da kendi adını verdiği özel bir hastane açtı.

Emmanuel Emenike yaptırdığı hastaneye kendi adını verdi

''EMENIKE HOSPITAL'' HİZMETE GİRDİ

Nijerya'da faaliyete başlayan Emenike Hospital, modern sağlık hizmeti sunmayı hedeflerken, proje ile bölgenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve yerel halkın daha nitelikli sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesini planlıyor.

PARA BASACAK

Sağlık sektöründe geride kalan Nijerya'da açtığı ultra lüks hastanede en üst kalitede ürünler kullanılacak.

Emmanuel Emenike'nin açtığı hastaneden büyük bir gelir elde etmesi bekleniyor.

FUTBOLCULUKTAN SONRA SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELDİ

Futbolculuk kariyerinin ardından farklı alanlara geçen Emmanuel Emenike, sağlık sektörüne yaptığı bu yatırımla ülkesi Nijerya'yı geliştirmeyi hedefliyor.



EMENIKE'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de toplam 3 sezon geçiren Emmanuel Emenike, çıktığı 93 maçta 25 gol attı ve 13 asist yaptı.

Hızı ve fizik gücüyle savunmaların dengesini bozan Emenike, UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynayan kadronun da gol yollarındaki önemli parçalarından biri oldu.

Sarı-lacivertli forma altında attığı gollerle 2014-2015 sezonundaki şampiyonlukta pay sahibi olan Emenike, Fenerbahçe kariyerini etkili bir gol istatistiğiyle tamamladı.