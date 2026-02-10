Fenerbahçe'nin eski yıldızı kendi adına özel hastane açtı: Para basacak

Fenerbahçe'nin eski yıldızı kendi adına özel hastane açtı: Para basacak
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, ülkesi Nijerya'da kendi adını taşıyan bir hastane açtı. ''Emenike Hospital'' hizmete girdi. Emenike, ultra lüks hastaneden para basacak.

Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ve ardından Fenerbahçe formaları giyen eski futbolcu Emmanuel Emenike, ülkesinde dikkat çeken bir projeye imza attı.
38 yaşındaki eski futbolcu, ülkesi Nijerya'da kendi adını verdiği özel bir hastane açtı.

emenike.webp
Emmanuel Emenike yaptırdığı hastaneye kendi adını verdi

''EMENIKE HOSPITAL'' HİZMETE GİRDİ

Nijerya'da faaliyete başlayan Emenike Hospital, modern sağlık hizmeti sunmayı hedeflerken, proje ile bölgenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve yerel halkın daha nitelikli sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesini planlıyor.

PARA BASACAK

Sağlık sektöründe geride kalan Nijerya'da açtığı ultra lüks hastanede en üst kalitede ürünler kullanılacak.
Emmanuel Emenike'nin açtığı hastaneden büyük bir gelir elde etmesi bekleniyor.

FUTBOLCULUKTAN SONRA SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELDİ

Futbolculuk kariyerinin ardından farklı alanlara geçen Emmanuel Emenike, sağlık sektörüne yaptığı bu yatırımla ülkesi Nijerya'yı geliştirmeyi hedefliyor.

emenikee.webp
EMENIKE'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de toplam 3 sezon geçiren Emmanuel Emenike, çıktığı 93 maçta 25 gol attı ve 13 asist yaptı.
Hızı ve fizik gücüyle savunmaların dengesini bozan Emenike, UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynayan kadronun da gol yollarındaki önemli parçalarından biri oldu.
Sarı-lacivertli forma altında attığı gollerle 2014-2015 sezonundaki şampiyonlukta pay sahibi olan Emenike, Fenerbahçe kariyerini etkili bir gol istatistiğiyle tamamladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Spor
Rıdvan Dilmen şaşkına döndü
Rıdvan Dilmen şaşkına döndü
Yenilmelere doyamadı takımını ateşe attı: Emre Belözoğlu rekora koşuyor
Yenilmelere doyamadı takımını ateşe attı: Emre Belözoğlu rekora koşuyor