Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yunanistan'dan Göztepe'ye transfer oldu

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Göztepe, Yunanistan'ın Zaon Kifisias takımından Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ezgi Bektaş'ı transfer ettiğini açıkladı.

Ezgi Bektaş, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

Ezgi Bektaş, Türkiye'de ayrıca İlbank, PTT, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzey Boru, Çukurova Belediyespor ve yine İlbank'ta oynamıştı.

Ezgi, daha sonra da Yunanistan'ın Zaon Kifisias takımında yer almıştı.

GÖZTEPE TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

Göztepe transferi resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, smaçör pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki voleybolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son olarak ZAON Kifisias forması giyen Ezgi, kariyerinde İlbank, Fenerbahçe, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ve Çukurova Belediyespor formaları giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Ezgi."