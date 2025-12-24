Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Sergen Yalçın'la dalga geçti!

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi.

Siyah beyazlı takımın 2 golünü de Cerny attı. Sarı lacivertli takımın golü ise Asensio'nun penaltı atışıyla geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"İki büyük camiaya yakışacak şekilde dostça bir oyun olduğunu düşünüyorum. İki takım oyuncuları da ellerinden geleni yaptı. Final bölümünde gol atıp kazanmak bizim için sevindiriciydi. Ön alan presiyle başladık ve oyunu ön alanda oynamaya çalıştık. Oyun planımız doğruydu. Beklediğimiz seviyedeydi. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Güzel bir final bölümü oldu. Yılın son derbisini kazandık. İlk yarıyı moralli kapatıp ikinci yarıya hazırlanacağız. Son oynadığımız maçlara bakarsak fiziksel olarak takım iyi durumda. Ön alan oyunu oynamaya çalışıyoruz. Ligin en güçlü takımlarından birine karşı ön alan baskısıyla oynadık. Oyuncularım oyun planına sadık kaldılar."

EFSANE KAPTAN DALGA GEÇTİ

Sergen Yalçın'ın karşılaşma sonrası galibiyeti oyuncularıyla birlikte kutlamasına Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Ümit Özat'tan dalga geçercesine açıklamalar geldi.

Ümit Özat, Sky Spor YouTube kanalında yaptığı açıklamada zaman zaman da gülerek şunları söyledi:

"Liderden 13 puan geridesin… Böyle bir tabloda bu kareye girmem. Sevinirim ama böyle kutlamam. Ne oldu ağabey, UEFA Kupası mı aldınız? Helal galibiyet ama Sergen Yalçın işi şova dökmüş. Bu ne ya! Liderden 13, ikinciden 10, üçüncüden 6 puan geridesin. Beşiktaş takımı sanki Şampiyonlar Ligi almış gibi seviniyor. 13 eksikli Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş böyle seviniyorsa tarihinden değil ama takım kalitesinden büyüklüğünü kaybediyordur. Serdal Adalı olsam, Sergen Yalçın'ı bugün gönderirim."