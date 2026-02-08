Devre arası transfer döneminde Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminin son gününde sürpriz bir imza attırdığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Amoh'u TFF'ye bildirdi

YENİ TRANSFER TFF'YE BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, 2007 doğumlu Ganalı futbolcu Daniel Asante Amoh'u kadrosuna kattığı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

TFF’nin resmi internet sitesindeki Futbolcu Bilgi Bankası’nda yer alan kayıtlara göre Amoh’un sözleşmesi 5 Şubat 2026 tarihinde başlarken, 15 Ocak 2027 tarihinde sona erecek.

ALTYAPIDA FORMA GİYECEK

Sarı-lacivertli kulübün altyapısında oynayacak olan 18 yaşındaki oyuncunun, hücum hattında hem sağ hem de sol kanatta görev yapabildiği ve Gana merkezli Inter Millas Akademisi’nde futbola başladığı belirtildi. Daniel Asante Amoh’un, geçtiğimiz yaz İsveç ekibi IFK Norrköping’de deneme idmanlarına katıldığı da öğrenildi.