Fenerbahçe'den transfer açıklaması: Son dakika olursa sizleri bilgilendiririz

Kocaelispor galibiyeti sonrasında Fenerbahçe'den transfer açıklaması geldi. Yönetici Ali Gürbüz basın mensuplarının transfer sorusuna "Bir son dakika olursa sizleri bilgilendiririz" yanıtını verdi.

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor’u Marco Asensio ve Dorgeles Nene’nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, hem maçı hem de transfer gündemini değerlendirdi.

"ZOR BİR MAÇTI"

Gürbüz, Kocaelispor’un güçlü taraftar desteğine dikkat çekerek, “Zor bir mücadeleydi, güzel bir atmosfer vardı. 3 puanı alan biz olduk, yolumuza devam ediyoruz.” dedi. Sarı Lacivertli yönetici, saha içindeki gerginliklerin önemli olmadığını, oyuncuların mücadele azmini takdir ettiklerini belirtti.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin gündemindeki N’Golo Kante için net bir mesaj veren Ali Gürbüz, “Kante transferinde herhangi bir sorun yok. Bir son dakika olursa sizleri bilgilendiririz” ifadelerini kullandı.
Gürbüz, “Zamanımız azaldı. 3 transferimiz olmuştu. Diğer eksiklerimizi 1-2 gün içinde tamamlamak istiyoruz. Gelen ve giden isimleri aynı anda açıklayacağız” diyerek sürecin kısa süre içinde netleşeceğini ifade etti.

"PERŞEMBE GÜNÜNÜ BEKLEYİN"

Perşembe günü kadro bildirimi yapılacağı için transferlerin hızla sonuçlandırılacağı vurgulayan Gürbüz, “Lig uzun bir maraton. Bu maratonun yarısını geçtik. Elimizden geldikçe bu mücadelenin içinde kalacağız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz.” sözleriyle iddialarını ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

