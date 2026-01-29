Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Sidiki Cheriff ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde şu ana kadar Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

SIDIKI CHERIF İLE ANLAŞILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ve Angers'ın Sidiki Cheriff için bonservis pazarlıklarına başladığı belirtildi.

19 yaşındaki forvet oyuncusunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

SIDIKI CHERIFF KİMDİR?

Sidiki Cherif, 15 Aralık 2006 tarihinde dünyaya geldi.

Gine asıllı Fransız futbolcu, Ligue 1 ekibi Angers altyapısında yetişti.

1.85 boyundaki santrfor, bu sezon Angers formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol attı.

Genç futbolcunun Angers ile 2028 tarihinde kadar sözleşmesi bulunuyor.