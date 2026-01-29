Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Sidiki Cheriff ile anlaştı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde şu ana kadar Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.
SIDIKI CHERIF İLE ANLAŞILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe ve Angers'ın Sidiki Cheriff için bonservis pazarlıklarına başladığı belirtildi.
19 yaşındaki forvet oyuncusunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
SIDIKI CHERIFF KİMDİR?
Sidiki Cherif, 15 Aralık 2006 tarihinde dünyaya geldi.
Gine asıllı Fransız futbolcu, Ligue 1 ekibi Angers altyapısında yetişti.
1.85 boyundaki santrfor, bu sezon Angers formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol attı.
Genç futbolcunun Angers ile 2028 tarihinde kadar sözleşmesi bulunuyor.