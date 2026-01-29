Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Sidiki Cheriff ile anlaştı

Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cheriff ile anlaşma sağladı. Kulüpler arasında pazarlıklar başladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde şu ana kadar Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

SIDIKI CHERIF İLE ANLAŞILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe ve Angers'ın Sidiki Cheriff için bonservis pazarlıklarına başladığı belirtildi.
19 yaşındaki forvet oyuncusunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

SIDIKI CHERIFF KİMDİR?

Sidiki Cherif, 15 Aralık 2006 tarihinde dünyaya geldi.
Gine asıllı Fransız futbolcu, Ligue 1 ekibi Angers altyapısında yetişti.
1.85 boyundaki santrfor, bu sezon Angers formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol attı.
Genç futbolcunun Angers ile 2028 tarihinde kadar sözleşmesi bulunuyor.

