Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya bir transfer daha: Resmen açıklandı

Yayınlanma:
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den bir transfer daha yaptı. Lacivert beyazlılar, sarı-lacivertlilerden Rodrigo Becao'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

RODRIGO BECAO KİRALANDI: TFF'YE BİLDİRİLDİ

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı.
Becao'nun Fenerbahçe'yle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KASIMPAŞA'DAN DİKKAT ÇEKEN TRANSFERLER

Devre arası transfer döneminin flaş takımlarından Kasımpaşa, yaptığı transferler ile dikkatleri üzerine çekti.
Kasımpaşa'nın şu ana kadar kadrosuna kattığı isimler şu şekilde:

  • Kamil Ahmet Çörekçi
  • Kerem Demirbay
  • İrfan Can Kahveci
  • Cenk Tosun
  • Rodrigo Becao

ALT SIRALARDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 15 puan topladı ve 14. sırada yer alıyor. Kasımpaşa, yaptığı yeni transferler ile yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

