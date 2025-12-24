Fenerbahçe'den gözaltına alınan Sadettin Saran için açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz günlerde ifadesi alınan Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) test yaptırmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yapılan testlerin sonuçları açıklanırken Sadettin Saran'ın kan, tırnak ve tükürük örnekleri negatif çıktı. Ancak saç örneğinde kokain testi pozitif çıktı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran'ı gözaltına aldı.

Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi. yapılan açıklamada çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.