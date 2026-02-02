Fenerbahçe'den Galatasaray'a teklif edilen futbolcuyu açıkladı

Galatasaray’da transfer gündeminde sıcak saatler yaşanıyor.

Sarı - Kırmızılılarda Icardi konusu seçim sonrasına bırakılırken gözler yeni gelecek oyunculara çevrildi.

Galatasaraylı futbol yorumcusu Haluk Yürekli, Galatasaray’ın transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yürekli, Sarı - Kırmızılıların Mauro Icardi’yi göndermeyi düşünmediğini ve sözleşme konusunun seçim sonrasına bırakıldığını ifade etti. Yürekli Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Jhon Duran ile ilgili de flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.



DURAN İÇİN TAKIM ARANIYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun gözden çıkardığı 22 yaşındaki santrfor için Sarı - Lacivertliler kulüp arıyor. Satış listesindeki golcü oyuncu için Lille’den sonra Tottenham ve Leeds United devreye girdiği haberleri Avrupa basınında da yer aldı. Ancak Haluk Yürekli, Duran'ın daha önce Galatasaray'a teklif edildiğini açıklarken, "Jhon Duran herkese teklif edilmiş. Teklif edilen takımlardan biri de Galatasaray" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA NOA LANG ETKİSİ

Yeni transfer Noa Lang’ın takıma heyecan kattığını belirten Yürekli, oyuncunun ağrı kesiciyle sahaya çıkmasına rağmen iyi performans sergilediğini ve Galatasaray’ın çok önemli bir futbolcu kazandığını söyledi.

25 MİLYON EURO İSTENİYOR

Yürekli, Galatasaray’ın orta sahaya takviye planlarını da aktardı. Denis Zakaria için Monaco’ya teklif yapıldığı, ancak kulübün parayı artırdığını belirterek, "Galatasaray, Monaco'nun 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Denis Zakaria için teklif yaptı. Oyuncunun kulübü 25 milyon euro talep etti" dedi. Yürekli ayrıca Ugarte’nin takımdaki eksikleri giderebilecek bir isim olduğunu vurguladı ve Lemina - Ugarte ikilisinin sezon sonuna kadar takımı taşıyabileceğini dile getirdi.

SINGO İÇİN 75 GÜN

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Singo’nun yaklaşık 75 gün sonunda sahalara dönmesinin planlandığını aktardı ve "Singo'nun sakatlandığı 70 gün olmuş. Singo için sanırım 75 gün gibi bir şey belirlemişler. 75 günün sonunda artık oynatmaya başlayacaklar. Orada risk almıyorlar" ifadelerini kullandı.