Fenerbahçe, geçtiğimiz gün Galatasaray'ın Ali Koç ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Yapılan açıklamada ''Galatasaray Spor Kulübü'nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz'' denildi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü’nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir.

Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir.

Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un gözaltına alındığı gece Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ve sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un bir mekanda karşılaştığı, Ali Koç'un Okan Buruk'u parmak sallayarak tehdit ettiği iddia edilmişti.

Gazeteci İbrahim Seten'in haberine göre; Ali Koç, Okan Buruk'a karşı sert bir tavır takındı ve ''Senin de sıran gelecek'' tarzında bir cümle kurdu.

Seten'in, Okan Buruk'un Ali Koç'a, ''Niye böyle konuşuyorsun, ben sana ne yaptım?” diyor ama Ali Koç söyleyip gidiyor.'' dediğini belirtti.

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray, yaşanan olaya dair bir açıklama yayınladı.

İşte sarı-kırmızılı kulübün açıklaması: