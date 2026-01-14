Fenerbahçe'den ezeli rakibini çıldırtacak transfer hamlesi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2 güçlü takımı VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana ile çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Voleybol Aktuel'in haberine göre; Sultanlar Ligi'nde gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe Medicana, VakıfBank forması giyen ABD'li Olimpiyat Şampiyonu Chiaka Ogbogu'yu renklerine bağlamak için hamle yaptı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, sarı lacivertli kulübün Ogbogu'ya 2 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi.

30 yaşında ve 1.88 boyundaki Ogbogu, orta oyuncu olarak görev yapıyor.

Zehra Güneş ve arkadaşları destan yazdı: Cansu Özbay mucizesi

Daha önce İtalyan takımlarında da oynayan ABD'li voleybolcu, bir dönem de Eczacıbaşı forması giymişti.

ABD Milli Takımı formasıyla bir olimpiyat şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, kulüplerde de sayısız kupa şampiyonluklarına adını yazdırdı.

Ogbogu, 2021-2024 yılları arasında VakıfBank'ta oynamış, kısa bir ayrılıktan sonra tekrar geri dönmüştü.