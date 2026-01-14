Fenerbahçe'den ezeli rakibini çıldırtacak transfer hamlesi!

Fenerbahçe'den ezeli rakibini çıldırtacak transfer hamlesi!
Yayınlanma:
Fenerbahçe'den voleybolda ezeli rakibi VakıfBank'ı çıldırtacak bir transfer hamlesi geldi. Sarı lacivertli kulübün VakıfBank'ın yıldızına 2 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2 güçlü takımı VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana ile çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Voleybol Aktuel'in haberine göre; Sultanlar Ligi'nde gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe Medicana, VakıfBank forması giyen ABD'li Olimpiyat Şampiyonu Chiaka Ogbogu'yu renklerine bağlamak için hamle yaptı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, sarı lacivertli kulübün Ogbogu'ya 2 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi.

whatsapp-image-2026-01-14-at-16-41-29.jpeg

30 yaşında ve 1.88 boyundaki Ogbogu, orta oyuncu olarak görev yapıyor.

Zehra Güneş ve arkadaşları destan yazdı: Cansu Özbay mucizesiZehra Güneş ve arkadaşları destan yazdı: Cansu Özbay mucizesi

Daha önce İtalyan takımlarında da oynayan ABD'li voleybolcu, bir dönem de Eczacıbaşı forması giymişti.
ABD Milli Takımı formasıyla bir olimpiyat şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, kulüplerde de sayısız kupa şampiyonluklarına adını yazdırdı.
Ogbogu, 2021-2024 yılları arasında VakıfBank'ta oynamış, kısa bir ayrılıktan sonra tekrar geri dönmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Spor
Galatasaray 3 futbolcuya aynı anda teklif yaptı
Galatasaray 3 futbolcuya aynı anda teklif yaptı
Süper Kupa'ya gelmeyen Hacıosmanoğlu'nun nereye gittiğini açıkladı
Süper Kupa'ya gelmeyen Hacıosmanoğlu'nun nereye gittiğini açıkladı
Süper Lig'e şok alt liglere rutin! Galatasaray maçında soyunma odası görüntüleri gündem olmuştu: Fethiyespor'dan ilk açıklama
Süper Lig'e şok alt liglere rutin! Galatasaray maçında soyunma odası görüntüleri gündem olmuştu: Fethiyespor'dan ilk açıklama