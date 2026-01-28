Fenerbahçe'den ayrılmayacağını yönetime bildirdi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de forma giyen Jhon Duran ile ilgili ayrılık iddiaları gündem oldu.

Oyuncunun sosyal medya hesabından ‘Fenerbahçe’ yazısını kaldırması ayrılık iddialarına sebep olurken yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe güle oynaya geldiği Galatasaray derbisinde yıkıldı

AYRILMAYACAĞINI YÖNETİME BİLDİRDİ

TRT Spor’da yer alan habere göre Jhon Duran, sezon sonuna kadar Fenerbahçe’de kalmak istediğini yönetime bildirdi.

Halihazırda En Nesyri ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Jhon Duran’dan gelen haberle sevindi.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Avrupa Ligi’nde FCSB’ye konuk olacak sarı-lacivertlilerde, Jhon Duran ağrıları nedeniyle kamp kadrosundan alınmadı.

21 MAÇTA 5 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Jhon Duran, bin 130 dakika sahada kaldı. Duran, 5 gol ve 3 asist kaydetti.