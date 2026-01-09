2025-2026 sezonuna Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak başlayan ve üç kulvarda şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, genç smaçör Liza Safronova ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Liza Safronova ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray 2.7 saniye kala kazandı: Finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

VEDAYI HESABINDAN DUYURDU

2006 doğumlu oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu sözlerle camiaya veda etti:

Her başlangıcın bir sonu, her sonun da yeni bir yolu var. Bu çatı altında öğrendiklerim, yaşadıklarım benimle yürüyecek. Teşekkür ederim Fenerbahçe, her şey için. Ayrıca bu camianın en büyük gücü olan Fenerbahçe taraftarına, formayı taşıdığım süre boyunca gösterdikleri destek, sabır ve inanç için teşekkür ederim. İyi günde, kötü günde yanımda olan herkese minnettarım.

YENİ TAKIMINA İMZAYI ATTI

Fenerbahçe Medicana’nın genç oyuncusu Liza Safronova kariyerine Volero le Cannet formasıyla Fransa Ligi'nde devam edecek.

Safronova’nın ayrılığı, Fenerbahçe’nin yoğun sezon temposunda kadro yapılanmasına yönelik önemli bir gelişme olarak dikkat çekti.