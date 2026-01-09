Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Fransız takımına imzayı attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Fransız takımına imzayı attı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana’da Liza Safronova dönemi sona erdi. Genç oyuncu yeni takımına imzayı attı. Safronova bundan böyle Fransa'da forma giyecek.

2025-2026 sezonuna Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak başlayan ve üç kulvarda şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, genç smaçör Liza Safronova ile yollarını ayırdı.

saf1.jpeg

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Liza Safronova ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray 2.7 saniye kala kazandı: Finalde Fenerbahçe'nin rakibi olduGalatasaray 2.7 saniye kala kazandı: Finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

VEDAYI HESABINDAN DUYURDU

2006 doğumlu oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu sözlerle camiaya veda etti:
Her başlangıcın bir sonu, her sonun da yeni bir yolu var. Bu çatı altında öğrendiklerim, yaşadıklarım benimle yürüyecek. Teşekkür ederim Fenerbahçe, her şey için. Ayrıca bu camianın en büyük gücü olan Fenerbahçe taraftarına, formayı taşıdığım süre boyunca gösterdikleri destek, sabır ve inanç için teşekkür ederim. İyi günde, kötü günde yanımda olan herkese minnettarım.

saf.jpeg

YENİ TAKIMINA İMZAYI ATTI

Fenerbahçe Medicana’nın genç oyuncusu Liza Safronova kariyerine Volero le Cannet formasıyla Fransa Ligi'nde devam edecek.

Safronova’nın ayrılığı, Fenerbahçe’nin yoğun sezon temposunda kadro yapılanmasına yönelik önemli bir gelişme olarak dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Spor
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi kararı: Bu sefer fikri değişti
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi kararı: Bu sefer fikri değişti
Galatasaray 2.7 saniye kala kazandı: Finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu
Galatasaray 2.7 saniye kala kazandı: Finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu
İstanbul'da ulaşıma derbi ayarı: Kapatılacak Marmaray durakları açıklandı
İstanbul'da ulaşıma derbi ayarı: Kapatılacak Marmaray durakları açıklandı