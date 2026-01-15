Fenerbahçe'de yetişti Amedspor'a geliyor: Savunmaya sigorta

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi yapan Amedspor, Fenerbahçe'de yetişen, şu anda da Konyaspor'da oynayan Yasir Subaşı'nı gündemine aldı. Tecrübeli stoper savunmada sigorta görevi yapacak.

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Savunmada sigorda görevi yapacak tecrübeli futbolcu isteyen Amedspor'un gündemine şimdi de Fenerbahçe'de yetişmiş, şu anda Konyaspor'da oynayan Yasir Subaşı'nı aldığı ileri sürüldü.

TFF 1. Lig'de şampiyon kim olacak Amedspor kaç puan toplayacak? Şimdiden açıkladılarTFF 1. Lig'de şampiyon kim olacak Amedspor kaç puan toplayacak? Şimdiden açıkladılar

Tigris Haber'den Şehmus Kızılaslan'ın haberine göre; yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Amedspor yönetimi bu kez rotasını yerli defans transferine çevirdi ve gündemine Konyasporlu Yasir Subaşı'nı aldı. Haberde Yasir Subaşı'nın Amedspor'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Kulüpler arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE YETİŞTİ SÜPER LİG TAKIMLARINDA OYNADI

30 yaşındaki Yasir Subaşı, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. 2014-2015 sezonundan itibaren 3 sezon da A takımı kadrosunda yer aldı.
Yasir, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor'da forma giydi.
Konyaspor'da 4. sezonunu geçiren Yasir Subaşı, bu sezon 10 maçta oynadı.
1.80 boyundaki futbolcu stoper olarak görev yapıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

