Fenerbahçe'de soyunma odasına gitti: Takım arkadaşlarına tek tek veda etti

Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maçı sarı-lacivertliler, 2-0 kazandı.

Karşılaşmaya Fenerbahçe formasıyla ilk 11’de başlayan En Nesyri, 60. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.

TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

Maçın ardından soyunma odasına giden Fenerbahçe’de Faslı futbolcu, takım arkadaşlarına veda etti.

AL ITTIHAD’A İMZA ATACAK

Salı günü İstanbul’dan ayrılacak olan En Nesyri, Suudi Arabistan’ın yolunu tutacak. En Nesyri, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad’a imza atacak.

SEVILLA’DAN TRANSFER EDİLDİ

2024-2025 sezonun başında Sevilla’dan transfer edilen En Nesyri’nin bonservisine 19.5 milyon euro ödendi.

Fenerbahçe dönülmez akşamın ufkundaydı hesabı Tedesco ödedi

79 MAÇTA 38 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Fenerbahçe formasıyla toplamda 79 maça çıkan Faslı futbolcu, 38 gol ve 8 asist kaydetmeyi başardı.