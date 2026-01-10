Fenerbahçe'de sakatlık açıklandı: Mağlubiyet sonrası bir kötü haber daha

Fenerbahçe'de sakatlık açıklandı: Mağlubiyet sonrası bir kötü haber daha
Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko'da Bonzie Colson'ın sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edildi.

Son olarak EuroLeague’de Dubai Basketball ile karşılaşan Fenerbahçe Beko parkeden 92-81'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertlilerde Bonzie Colson sakatlandı.

TENDONDA ZORLAMA TESPİT EDİLDİ

Oyuncuya yapılan testler sonucunda sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe’den sakatlığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Bonzie Colson’un sağlık durumu hakkında bilgilendirme
  • Oyuncumuz Bonzie Colson, 8 Ocak Perşembe günü oynanan Dubai Basketball karşılaşmasında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştır.
  • Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
  • Bonzie Colson’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

