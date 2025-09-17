Fenerbahçe'de penaltı kaçtı

Fenerbahçe'de penaltı kaçtı
Penaltı kazanan Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın vuruşu kaleci Ertuğrul'dan döndü.

Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede ikinci yarı devam ediyor.

CİHAN AYDIN PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 53. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında top Alanyaspor defansının koluna çarparak kaleden uzaklaştı. VAR’ın müdahalesi sonrası pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

ANDERSON TALISCA PENALTIYI KAÇIRDI

Topun başına geçen Anderson Talisca’nın şutu kaleci Ertuğrul’dan döndü. Alanyaspor’un maçta 1-0’lık üstünlüğü bulunuyor.

GÖZTEPE MAÇINDA DA KAÇIRMIŞTI

Anderson Talisca daha önce de Göztepe maçında penaltı atışından faydalanamamıştı. Talisca'nın kaçan penaltısı sonucu maç beraberlikle sona ermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

