Fenerbahçe'de Oosterwolde sırası

Bu sezon Fenerbahçe’deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Oosterwolde Avrupa devlerinin radarına girdi. Yıldız oyuncu için bonservisi belirleyen Sarı Lacivertliler için İtalya ve İngiltere kulüpleri sıraya girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin radarına giren Jayden Oosterwolde için en az 30 milyon euro talep ediyor.
Hollandalı savunmacı, geçtiğimiz sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından sahalara güçlü bir dönüş yaparak yeniden ilgi odağı haline geldi. Bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansı gözleri Oosterwolde'nin üzerine çevirdi.

AVRUPA KULÜPLERİ SIRADA

İngiltere’den Newcastle United uzun süredir Fenerbahöçeli oyuncuyu takip ediyor.
İtalya’dan Roma da Oosterwolde için devreye girdi ve transfer konusunda istekli olduğu belirtildi.
Yıldız futbolcunun kariyerinde yeni bir adım atmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Yönetim, Oosterwolde’nin ayrılık ihtimaline karşı stoper Diogo Leite ve sol bek El Karouani için girişimlerde bulundu.
Ancak U.Berlin kulübü Diogo Leite için ciddi bir gelir elde etmeden oyuncuyu bırakmaya niyetli değil.

Diogo Leite

Satış gerçekleşirse, anlaşma gereği 7 milyon euronun üzerindeki tutarın yüzde 30’u Parma’ya ödenecek.
Jayden Oosterwolde’nin Avrupa’ya transferi gündemde. Fenerbahçe, yıldız savunmacı için 30 milyon euro talep ediyor. Newcastle ve Roma’nın ilgisi sürerken, yönetim olası ayrılığa karşı alternatif transfer planlarını devreye soktu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

