Fenerbahçe'ye Fransız bomba: Transfer ortaya çıktı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin Fransız yıldız için harekete geçtikleri belirtildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer için en önemli hedefi ortaya çıktı.
Sarı lacivertlilerin 3 sezon İngiltere'nin Chelsea takımında oynadıktan sonra İtalya'nın Milan takımına geçen Fransız forvet Christopher Nkunku için girişimlere başladığı belirtildi.

HABERİ İTALYAN GAZETECİ DUYURDU

Haberi transferleri önceden haber vermesiyle tanınan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.

2024/11/08/hbfb.jpgRomano, Fenerbahçe'nin Nkunku için Milan'la temas kurduğunu, bu transferde Fransız futbolcunun kararının etkili olacağını belirtti.

Fenerbahçe Galatasaray'da yetişen genç futbolcuyu istiyor: Sadettin Saran görüşecekFenerbahçe Galatasaray'da yetişen genç futbolcuyu istiyor: Sadettin Saran görüşecek


Nkunku'nun Milan'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

PSG'DE BAŞLADI ŞİMDİ MİLAN'DA

28 yaşındaki Nkunku, futbola Fransız takımı Paris Saint Germain'de başladı. A takımında da forma giydikten sonra 2019'da Almanya'nın Leipzig takımına transfer oldu. 4 sezonun ardından İngiltere'nin Chelsea takımına giden Nkunku, 3 sezon sonra da Milan'a geçti.
Nkunku, kariyerinde kulüplerde 370 maçta oynarken, 113 gol attı. Fransa Milli Takımı'nda ise 18 maçta 2 golü bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

