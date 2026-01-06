Fenerbahçe'de Musaba Samsunspor'u 4 dakikada üzdü

Fenerbahçe'de Musaba Samsunspor'u 4 dakikada üzdü
Yayınlanma:
Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun golünün asisti Anthony Musaba'dan geldi.

Süper Kupa’nın ikinci yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk düdük çaldıktan sonra gol perdesi açıklandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU FİLELERİ HAVALANDIRDI

Fenerbahçe atağında sağ kanatta topu alan Musaba topu Kerem Aktürkoğlu’na çevirdi. Topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu fileleri havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu’nun golü ile birlikte Fenerbahçe yarı final maçında 1-0 öne geçti.

2024/11/08/hbfb.jpg

MUSABA ESKİ TAKIMINI ÜZDÜ

Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta eski takımına karşı asist yaptı.

İŞTE İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

