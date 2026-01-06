Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman sürprizi: Fenerbahçeliler gördüklerine çok sevindi

Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman ile yemekte bir araya geldi.

Aziz Yıldırım’ın Aykut Kocaman ile fotoğrafını kızı Yaz Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştı.

TARAFTARLAR BEĞENİ YAĞDIRDI

Paylaşım Fenerbahçeli taraftarları duygulandırdı. Taraftarlar, sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdırdı.

AYKUT KOCAMAN AYLAR SONRA KONUŞMUŞTU

Aylar sonra kameralar karşısına geçen Aykut Kocaman, “Fenerbahçe’den teklif aldınız mı” sorusunu yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Sports Digitale Youtube kanalına konuşan Aykut Kocaman şu ifadeleri kullandı:

Teklif tarafına değinmeyeceğim. Zamanlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak bununla ilgili ilerleyen zamanda birkaç cümle etme ihtiyacım olabilir, onu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Ortak bir uzlaşma haline gelmiş büyük bir çoğunluk tarafından ismimin geçmesi tabii ki teknik adam olarak, Fenerbahçeli olarak, yıllarını burada geçirmiş bir insan olarak mutlu etti beni.

Sadettin Saran’ın göreve gelmesiyle birlikte Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’ye geri dönebileceği konuşulmuş ancak gerçekleşmemişti.