Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı: Alanyaspor maçı sonrası dayanamadılar

Alanyaspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun performansı eleştirilere neden oldu. Sosyal medyadan yorum yağdıran taraftarlar, bir süre yedek kalması gerektiğini savundu.