Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı: Alanyaspor maçı sonrası dayanamadılar

Yayınlanma:
Alanyaspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun performansı eleştirilere neden oldu. Sosyal medyadan yorum yağdıran taraftarlar, bir süre yedek kalması gerektiğini savundu.

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Alanya Oba Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler 3-2 galip geldi.

Ev sahibi ekip, 3’te Hadergjonaj ve 27’de Makouta’nın golleriyle öne geçti. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri ise 9, 78’de Anderson Talisca, 52’de ise Musaba kaydetti.

KEREM AKTÜRKOĞLU ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Talisca performansıyla yıldızlaşırken Kerem Aktürkoğlu ise eleştirilerin hedefi haline geldi. Sosyal medya hesaplarından yorum yapan Fenerbahçeli taraftarlar, bir süre Kerem Aktürkoğlu’nun yedek kalması gerektiğini savundu.

22 MAÇTA 6 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe’de 22 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 6 gol ve 3 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

