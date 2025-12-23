Fenerbahçe'de gündem Kerem Aktürkoğlu. Sarı Lacivertlilerin Eyüpspor galibiyetine rağmen Kerem Aktürkoğlu’nun performansı tartışma yarattı. Son 6 lig maçında skor katkısı veremeyen milli oyuncu, taraftarların hedefi oldu.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Fenerbahçe’nin 3-0 kazandığı Eyüpspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu yine eleştirilerin odağındaydı. Son 6 lig maçında skor katkısı yapamayan oyuncu, taraftarların sabrını taşırdı. Sosyal medyada milli futbolcuya yönelik sert eleştiriler gündeme damga vurdu.

Talisca Fenerbahçe'yi liderlikten etti

TRANSFERİ YILAN HİKAYESİJNE DÖNDÜ

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük ses getirmişti. Ancak yıldız oyuncunun transferi yılan hikayesine dönmüştü.

Kerem Benfica’dan 22.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

2029 yazına kadar sözleşme imzaladı.

Ancak beklentileri karşılamakta zorlanıyor.

5 GOL 3 ASİST

27 yaşındaki milli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar sergilediği performans göz doldurmadı: