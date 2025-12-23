Talisca Fenerbahçe'yi liderlikten etti

Süper Lig'in ilk yarısı tamamlandı.

Galatasaray, oynanan 17 maçın ardından ligi 42 puanla zirvede kapattı.

Fenerbahçe ise 39 puanla Galatasaray'ı 2. sıradan takip etti.

FENERBAHÇE LİDER KAPATABİLİRDİ

Fenerbahçe, ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayabilirdi.

Sarı-lacivertli takımda kaçan 2 penaltı sonrasında toplam 4 puan bırakıldı.

TALISCA LİDERLİKTEN ETTİ

Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin berabere kaldığı Alanyaspor ve Göztepe maçlarında kazanılan penaltıları değerlendiremedi ve kaçırdı.

Brezilyalı yıldızın penaltıyı kaçırdığı maçların sonuçları şu şekilde:

Alanyaspor: 2-2

Göztepe: 0-0

Talisca eğer golleri atabilseydi 4 puan yerine altı puan gelecekti ve Fenerbahçe'nin puanı 43 olacaktı.

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Alanyaspor maçının 57. dakikasında penaltı kaçırdı ve sarı-lacivertliler 1-0 gerideydi.

Talisca bu sezon 25 maçta 14 gol atarken 3 asist yaptı

90. DAKİKADA KAÇIRDI

0-0 biten Göztepe maçının 90. dakikasında ise penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Talisca'nın kaçırdığı 2 penaltı, sosyal medyada gündem oldu ve sarı-lacivertli taraftarlar ''Şu an lider olabilirdik'' tarzında yorumlar yaptı.