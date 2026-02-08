Fenerbahçe'de kaldı ama Beşiktaş istiyor: İlle de alacak

Yayınlanma:
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirirken, ayrılması beklenen futbolcuyu Beşiktaş'ın istediği ortaya çıktı. Transfer olmadı ama siyah beyazlıların sezon sonunda almakta kararları oldukları bildirildi.

Fenerbahçe, ara transferde kadrosunu güçlendirirken, yolların ayrılması beklenen futbolculardan birinin de Fred olduğu belirtiliyordu.

2024/11/08/hbfb.jpgKante transferinin gecikmesi nedeniyle Brezilyalı futbolcunun ayrılığının ertelendiği bildirildi. Kande geldiğinde ise transferin kapanması nedeniyle Fred takımda kaldı.
Fred'in ayrılması halinde Beşiktaş Kulübü'nün bu transfer için istekli olduğu ileri sürüldü.

2024/11/08/hbbjk.jpgFanatik'teki habere göre kalmasına rağmen Beşiktaş'ın hala istediği Fred için sezon sonunda tekrar harekete geçeceği iddia edildi.

SERDAL ADALI ALİ KOÇ'TAN DA İSTEMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın geçen yıl dönemin başkanı Ali Koç'tan da Fred'i istediği, ancak Jose Mourinho’nun onay vermemesi nedeniyle transferinin gerçekleşmediği bildirildi.

Fred'den Galatasaray açıklaması - Teklif aldığını söyledi | Transfermarkt
Sarı lacivertli takıma Matteo Guendouzi ve N’Golo Kante transferlerinden sonra takıma girmesi güçleşen Fred'i Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın sezon sonunda mutlaka almak istediği de ileri sürüldü.
Fred, Fenerbahçe forması ile 111 maça çıktı. 9 gol attı ve 17 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

