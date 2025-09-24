Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor: Avrupa Ligi'ne kötü başlangıç

Yayınlanma:
Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi. Maksimir Stadyumu’nda oynanan mücadelede temsilcimiz, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21 ve 50. dakikalarda Dion Drena Beljo, 90+5’te ise Bakrar kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golü ise 25. dakikada Szymanski’den geldi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, haftayı 30. sırada kapattı. Dinamo Zagreb ise 6. sırada yer aldı.

Fenerbahçe finalde Beşiktaş'ı devirdi: Ali Koç dönemi şampiyonlukla bittiFenerbahçe finalde Beşiktaş'ı devirdi: Ali Koç dönemi şampiyonlukla bitti

KÖTÜ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

Zor günler geçiren Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Süper Lig’de oynadığı Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından da beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde kötü gidişat devam ediyor.

DETAYLAR

Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean (Fransa)

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, Szymanski, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En-Nesyri

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

