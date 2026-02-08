Fenerbahçe'de fatura kesildi: Sezon sonunda gönderilecek

Fenerbahçe'de fatura kesildi: Sezon sonunda gönderilecek
Yayınlanma:
Devre arası transfer döneminde önemli transferler yapan ancak golcü takviyesi yapmayan Fenerbahçe'de fatura Devin Özek'e kesildi. Devin Özek ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrılıyor!
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim, devre arası transfer döneminde beklentileri karşılayamayan sportif direktör Devin Özek ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor.

FATURA ÖZEK'E KESİLDİ

Yabancı kontenjanının boşaltılmaması ve golcü transferinin yapılmamasından dolayı fatura Devin Özek'e kesildi.
Taraftarın tepki gösterdiği Özek'in de veda etmeyi düşündüğü ifade edildi.
Ara transfer döneminde Jhon Duran ve En Nesyri'yi gönderen Fenerbahçe, santrfor hamlesi yapmayarak hücum hattını büyük bir riske soktu.
Sarı-lacivertlilerde bu durumun başlıca sorumlusu olarak sportif direktör Devin Özek gösteriliyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

SEZON BAŞINDA GÖREVE GELMİŞTİ

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in şampiyon olduğu sezonda önemli roller üstlenen Devin Özek, sezon başında Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve getirilmişti.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ

Fenerbahçe'nin sezon başında gelen ve giden oyuncuları şu şekilde:

GELENLER

  • Matteo Guendouzi - Merkez orta saha (Lazio)
  • N’Golo Kante - Ön libero (Al Ittihad)
  • Anthony Musaba - Sağ kanat (Samsunspor)
  • Sidiki Cherif - Santrafor (Angers)
  • Mert Günok - Kaleci (Beşiktaş)

GİDENLER

  • İrfan Can Kahveci - On numara (Kiralık - Kasımpaşa)
  • İrfan Can Eğribayat - Kaleci (Kiralık - Samsunspor)
  • Cenk Tosun - Santrafor (Kasımpaşa),
  • Rodrigo Becao - Stoper (Kiralık - Kasımpaşa)
  • Burak Kapacak - Sağ bek (Kayserispor)
  • Ertuğrul Çetin - Kaleci (Esenler Erokspor)
  • Sebastian Szymanski - On numara (Rennes)
  • Bartuğ Elmaz - Ön libero (Kiralık - Fatih Karagümrük)
  • Emir Ortakaya - Stoper (Çaykur Rizespor)
  • Dominik Livakovic - Kaleci (Kiralık - Dinamo Zagreb),
  • Youssef En-Nesyri - Santrfor (Al-Ittihad)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

