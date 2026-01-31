Fenerbahçe'de borç açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Yapılan toplantıda Fenerbahçe'nin borcu açıklandı.

KULÜBÜN BORCU AÇIKLANDI

30 Kasım 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğu açıklandı.

ALİ ŞEN İÇİN 50.YIL PLAKETİ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, eski başkan Ali Şen için 50. yıl plaketi verildi.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda, başkan Sadettin Saran, 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaketlerini verdi.

Saran, eski başkanlardan Ali Koç, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ve eski divan başkanları Vefa Küçük ile Uğur Dündar, Ali Şen'in 50. yıl plaketini oğlu Metin Şen ve torununa takdim etti.

Kulüp genel sekreteri Orhan Demirel, "Kulübümüzün önceki başkanlarından Ali Şen'in 50. yılını kutluyorum. Ona acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Şen'in plaketinin takdiminde üyeler, uzun süre alkışladı.