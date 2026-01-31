Fenerbahçe'de borç açıklandı

Fenerbahçe'de borç açıklandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün toplam borcu açıklandı. 30 Kasım 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.
Yapılan toplantıda Fenerbahçe'nin borcu açıklandı.

2024/11/08/hbfb.jpg

KULÜBÜN BORCU AÇIKLANDI

30 Kasım 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğu açıklandı.

ALİ ŞEN İÇİN 50.YIL PLAKETİ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, eski başkan Ali Şen için 50. yıl plaketi verildi.
Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda, başkan Sadettin Saran, 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaketlerini verdi.
Saran, eski başkanlardan Ali Koç, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ve eski divan başkanları Vefa Küçük ile Uğur Dündar, Ali Şen'in 50. yıl plaketini oğlu Metin Şen ve torununa takdim etti.
Kulüp genel sekreteri Orhan Demirel, "Kulübümüzün önceki başkanlarından Ali Şen'in 50. yılını kutluyorum. Ona acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ali Şen'in plaketinin takdiminde üyeler, uzun süre alkışladı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Spor
Sinan Engin Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının sonuçlarını açıkladı
Sinan Engin Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının sonuçlarını açıkladı
Fenerbahçe Stadı taşınacak mı? Resmen açıklandı
Fenerbahçe Stadı taşınacak mı? Resmen açıklandı
Ali Koç'tan tarihi karar: Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık yaptı
Ali Koç'tan tarihi karar: Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık yaptı