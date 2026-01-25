Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Maça devam edemedi

Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Maça devam edemedi
Yayınlanma:
Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe’yi konuk eden Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.

İSMAİL YÜKSEK SAKATLANDI

Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede İsmail Yüksek devam edemedi. 38. dakikada oyundan çıkan İsmail Yüksek’in yerine Fred dahil oldu.

TARAFTARLARDAN DESTEK

İsmail Yüksek oyundan çıktığı sırada taraftarlar, oyuncuyu alkışlayarak desteğini gösterdi.

Fenerbahçe ile anlaşamadılar: Transfer iptal olduFenerbahçe ile anlaşamadılar: Transfer iptal oldu

EDSON ALVAREZ KADRODAN ÇIKARILDI

Sarı-lacivertlilerde maç kadrosunda bulunan Edson Alvarez de ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Edson Alvarez sakatlığına dair şu açıklamayı yaptı:

  • 1 Aralık'ta, Galatasaray'a karşı oynanan derbi sırasında maçın sonlarına doğru ayak bileğime güçlü bir darbe aldım.
  • Sağlık ekibiyle koordinasyon içinde ve birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde sonraki maçlarda oynamaya devam edebildim. Ancak rahatsızlık devam etti ve bu nedenle durma kararı alındı. Bu da maalesef Süper Kupa finalini kaçırmam anlamına geldi.
  • O zamandan bu yana rehabilitasyon süreci ve çalışmalar durmadı. Hissettiğim durum giderek iyileşti ve bu sayede Aston Villa'ya karşı oynanan Avrupa Ligi maçında birkaç dakika süre alabildim.
  • Ne yazık ki o maçtan sonra rahatsızlık tekrar etti. Bu nedenle, teknik ekip ve sağlık ekibiyle yeniden koordinasyon halinde durma kararı aldık; durumu yeniden değerlendirmek ve sakatlığın ciddiyetini net şekilde belirlemek için.
  • Takıma yardımcı olma ve sahada olma isteğim her zaman bir öncelik oldu. Hedefim tamamen iyileşmek, tam gücümle geri dönmek ve bu büyük kulübün hedeflerine katkı sağlayabilmek için en iyi performansımı göstermeye devam etmek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Spor
Fenerbahçe ile anlaşamadılar: Transfer iptal oldu
Fenerbahçe ile anlaşamadılar: Transfer iptal oldu
Galatasaray transferi açıkladı: Para ödemeden kiralandı
Galatasaray transferi açıkladı: Para ödemeden kiralandı