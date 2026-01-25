Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Maça devam edemedi
Yayınlanma:
Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sakatlanarak oyundan çıktı.
Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe’yi konuk eden Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.
İSMAİL YÜKSEK SAKATLANDI
Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede İsmail Yüksek devam edemedi. 38. dakikada oyundan çıkan İsmail Yüksek’in yerine Fred dahil oldu.
TARAFTARLARDAN DESTEK
İsmail Yüksek oyundan çıktığı sırada taraftarlar, oyuncuyu alkışlayarak desteğini gösterdi.
EDSON ALVAREZ KADRODAN ÇIKARILDI
Sarı-lacivertlilerde maç kadrosunda bulunan Edson Alvarez de ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
Edson Alvarez sakatlığına dair şu açıklamayı yaptı:
- 1 Aralık'ta, Galatasaray'a karşı oynanan derbi sırasında maçın sonlarına doğru ayak bileğime güçlü bir darbe aldım.
- Sağlık ekibiyle koordinasyon içinde ve birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde sonraki maçlarda oynamaya devam edebildim. Ancak rahatsızlık devam etti ve bu nedenle durma kararı alındı. Bu da maalesef Süper Kupa finalini kaçırmam anlamına geldi.
- O zamandan bu yana rehabilitasyon süreci ve çalışmalar durmadı. Hissettiğim durum giderek iyileşti ve bu sayede Aston Villa'ya karşı oynanan Avrupa Ligi maçında birkaç dakika süre alabildim.
- Ne yazık ki o maçtan sonra rahatsızlık tekrar etti. Bu nedenle, teknik ekip ve sağlık ekibiyle yeniden koordinasyon halinde durma kararı aldık; durumu yeniden değerlendirmek ve sakatlığın ciddiyetini net şekilde belirlemek için.
- Takıma yardımcı olma ve sahada olma isteğim her zaman bir öncelik oldu. Hedefim tamamen iyileşmek, tam gücümle geri dönmek ve bu büyük kulübün hedeflerine katkı sağlayabilmek için en iyi performansımı göstermeye devam etmek.
