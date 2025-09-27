Fenerbahçe'de beklenmedik sonuç

Fenerbahçe'de beklenmedik sonuç
Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında TOFAŞ'a 80-78 mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda TOFAŞ ile karşılaştı. TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 80-78 galip ayrıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA ŞAMPİYON OLDULAR

Sarı-lacivertliler, hafta içerisinde oynanan 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Fenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı: Yenilelim diye yapıyorlarFenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı: Yenilelim diye yapıyorlar

DETAYLAR

Hakemler: Can Mavisu, Uğur Akyıldız, Kaan Büyükçil

TOFAŞ: Perez 4, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 2, Blazevic 21, Thamasson 9, Özgür Cengiz 2, Whaley 1, Tolga Geçim 5, Kidd 14, Besson 6

Fenerbahçe Beko: Bacot Jr 10, Metecan Birsen 7, Tucker 24, Melih Mahmutoğlu 5, Hall 10, Melli 3, Boston Jr 2, Onuralp Bitim 9, Zagars, Colson 8

1. Periyot: 18-18

Devre: 43-39

3. Periyot: 58-61

flkmgfds.jpg
Fenerbahçe, TOFAŞ karşısında mağlup

Kaynak:Haber Merkezi / AA

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Spor
Galatasaray'daki infiali açıkladı: Çok hayal kırıklığına uğradım
Galatasaray'daki infiali açıkladı: Çok hayal kırıklığına uğradım
Trabzonspor zor kurtuldu: Şeytanın bacağını kırdı
Trabzonspor zor kurtuldu: Şeytanın bacağını kırdı