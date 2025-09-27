Fenerbahçe'de beklenmedik sonuç
Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda TOFAŞ ile karşılaştı. TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 80-78 galip ayrıldı.
CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA ŞAMPİYON OLDULAR
Sarı-lacivertliler, hafta içerisinde oynanan 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Hakemler: Can Mavisu, Uğur Akyıldız, Kaan Büyükçil
TOFAŞ: Perez 4, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 2, Blazevic 21, Thamasson 9, Özgür Cengiz 2, Whaley 1, Tolga Geçim 5, Kidd 14, Besson 6
Fenerbahçe Beko: Bacot Jr 10, Metecan Birsen 7, Tucker 24, Melih Mahmutoğlu 5, Hall 10, Melli 3, Boston Jr 2, Onuralp Bitim 9, Zagars, Colson 8
1. Periyot: 18-18
Devre: 43-39
3. Periyot: 58-61
