Fenerbahçe'de 4 eksik: Musaba tehlikesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmana Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Mehmet Türkmen.

Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2. sırada başlıyor.

4 FUTBOLCU YOK

Fenerbahçe'de 4 oyuncusundan yarınki maçta yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown'un yanı sıra bireysel çalışan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak.

MUSABA TEHLİKESİ

Fenerbahçe'de yeni transfer Anthony Musaba, kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Musaba bu maçta kart görmesi halinde Göztepe maçında takımdaki yerini alamayacak.