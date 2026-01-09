Fenerbahçe zorlanmadan finale yükseldi
Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, 84-66 kazanarak finale yükseldi.
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE FİNALE YÜKSELDİ
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 84-66 mağlup ederek finale yükseldi.
DETAYLAR
Hakemler: Turgut Işık Mesut Öztürk, Yarkın Keskin
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Meesseman 10, McCowan 2, McBride 10, Allemand 8, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 12, Alperi Onar, Rupert 14, Tuana Vural 2, Meltem Avcı Yılmaz
Çimsa ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 7, Burke 17, Esra Ural Topuz, Vanloo 8, Büşra Akbaş 6, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş 5, Sventoraite 3, Geiselsoder 11, Eslem Güler
1. Periyot: 22-13
Devre: 36-41
3. Periyot: 61-51