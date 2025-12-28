Fenerbahçe Zagars'ın son durumunu açıkladı

Fenerbahçe Zagars'ın son durumunu açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko, oyuncusu Arturs Zagars'ın sakatlığına ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe Beko'da Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars'ın sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiği açıklandı.

''HAMSTRING BÖLGESİNDEN SAKATLIK YAŞAMIŞTIR''

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturs Zagars, dün oynanan Glint Manisa karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İKİNCİ ÇEYREKTE SAKATLANMIŞTI

Basketbol Süper Ligi'nde dün yapılan mücadelede Zagars, ikinci çeyrekte sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 13 maçta 11 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı.

