Fenerbahçe ve Galatasaray aynı günde iki kez karşılaşacak: İki maç da şifresiz kanalda

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.

Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

1 Şubat Pazar (yarın) Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 17.00'de başlayacak.

Galatasaray, ligde 13 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe ise 15 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana derbisi, TRT Spor Yıldız'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

POTADA DA DEV DERBİ

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında derbi maçı oynanacak.

1 Şubat Pazar günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak derbi, saat 18.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde namağlup devam ilerleyen Fenerbahçe Opet, oynadığı 15 maçı da kazandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise oynadığı 16 maçta 14 galibiyet alırken 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.