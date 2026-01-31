Fenerbahçe ve Galatasaray aynı günde iki kez karşılaşacak: İki maç da şifresiz kanalda

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı günde iki kez karşılaşacak: İki maç da şifresiz kanalda
Yayınlanma:
Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin ve Fenerbahçe Medicana, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring aynı gün karşı karşıya gelecek. Maçlar ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.
Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.
1 Şubat Pazar (yarın) Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 17.00'de başlayacak.
Galatasaray, ligde 13 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu.
Fenerbahçe ise 15 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.
Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana derbisi, TRT Spor Yıldız'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

POTADA DA DEV DERBİ

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında derbi maçı oynanacak.
1 Şubat Pazar günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak derbi, saat 18.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde namağlup devam ilerleyen Fenerbahçe Opet, oynadığı 15 maçı da kazandı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring ise oynadığı 16 maçta 14 galibiyet alırken 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Spor
Fransa'yı bıraktı TFF 1. Lig takımına geldi
Fransa'yı bıraktı TFF 1. Lig takımına geldi
Ali Koç acı haberi aldı: Divan Kurulu toplantısını apar topar terk etti
Ali Koç acı haberi aldı: Divan Kurulu toplantısını apar topar terk etti
Sergen Yalçın onu da beğenmiyordu: Galatasaray dikkatli olsun
Sergen Yalçın onu da beğenmiyordu: Galatasaray dikkatli olsun