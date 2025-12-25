Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a TFF'den kötü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haberi verdi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmişti.

2024/11/08/hbfb.jpgKarşılaşmayı Beşiktaş, Cerny'nin golleriyle 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin tek golünü ise penaltıdan Asensio atmıştı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, iki kulübü de derbideki ihlallerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

2024/11/08/hbbjk.jpgTFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat, Beşiktaş ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları sebebiyle PFDK'ye gönderildi.

Ayrıca Antalyaspor yardımcı antrenörü Alaattin Gülerce ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

