Fenerbahçe üst üste 2. kez kaybetti
Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Zeren Spor'a 3-2 mağlup oldu ve üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.
Bu sonuçla başkent ekibi, ligde 12. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Medicana ise 3. kez mağlup oldu.
ZEREN SPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN DETAYLAR
- Salon: Burhan Felek Vestel
- Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
- Fenerbahçe Medicana : Milenkovic, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Korneluk)
- Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Güven, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Şeyma Ercan, Aleksic, Janset Erkul, Gatina)
- Setler: 22-25, 25-21, 23-25, 25-22, 14-16
- Süre: 135 dakika (26, 27, 31, 32, 19)
Kaynak:AA