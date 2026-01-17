Fenerbahçe üst üste 2. kez kaybetti

Yayınlanma:
Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Zeren Spor'a 3-2 mağlup oldu ve üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.
Bu sonuçla başkent ekibi, ligde 12. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Medicana ise 3. kez mağlup oldu.

ZEREN SPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN DETAYLAR

  • Salon: Burhan Felek Vestel
  • Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
  • Fenerbahçe Medicana : Milenkovic, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Korneluk)

2024/11/08/hbfb.jpg

  • Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Güven, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Şeyma Ercan, Aleksic, Janset Erkul, Gatina)
  • Setler: 22-25, 25-21, 23-25, 25-22, 14-16
  • Süre: 135 dakika (26, 27, 31, 32, 19)

Kaynak:AA

