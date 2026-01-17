Fenerbahçe üst üste 2. kez kaybetti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi, ligde 12. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Medicana ise 3. kez mağlup oldu.

Galatasaray 69 dakikada 3-0 kazandı

ZEREN SPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN DETAYLAR

Salon: Burhan Felek Vestel

Burhan Felek Vestel Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Ramazan Çevik, Onur Coşkun Fenerbahçe Medicana : Milenkovic, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Korneluk)