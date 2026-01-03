Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Chris Silva imzayı attı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, pivot transferinde mutlu sona ulaştı.

CHRIS SILVA 1+1 YILLIK İMZAYI ATTI

Sarı-lacivertliler son olarak AEK forması giyen giyen Chris Silva’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe Beko’dan transfere dair yapılan açıklamada Gabonlu basketbolcu ile yapılan anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu belirtildi.

Fenerbahçe istemiyor İtalyanlar peşinde koşuyor

Fenerbahçe Beko açıklamasında şu ifadeleri kullandı: