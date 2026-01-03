Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Chris Silva imzayı attı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Chris Silva imzayı attı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Bekoi Gabonlu pivot Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, pivot transferinde mutlu sona ulaştı.

CHRIS SILVA 1+1 YILLIK İMZAYI ATTI

Sarı-lacivertliler son olarak AEK forması giyen giyen Chris Silva’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe Beko’dan transfere dair yapılan açıklamada Gabonlu basketbolcu ile yapılan anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Beko açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • Yüksek enerjisi, ribaund sezgisi, pota altı savunması ve blok tehdidi ile oynadığı tüm takımlarda ön plana çıkan Chris Silva, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için ter dökecek.
  • Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Chris Silva’ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun Çubuklu formamız altında nice başarılar yaşamasını temenni ediyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

