Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Chris Silva imzayı attı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Bekoi Gabonlu pivot Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, pivot transferinde mutlu sona ulaştı.
CHRIS SILVA 1+1 YILLIK İMZAYI ATTI
Sarı-lacivertliler son olarak AEK forması giyen giyen Chris Silva’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe Beko’dan transfere dair yapılan açıklamada Gabonlu basketbolcu ile yapılan anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu belirtildi.
Fenerbahçe Beko açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- Yüksek enerjisi, ribaund sezgisi, pota altı savunması ve blok tehdidi ile oynadığı tüm takımlarda ön plana çıkan Chris Silva, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için ter dökecek.
- Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Chris Silva’ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun Çubuklu formamız altında nice başarılar yaşamasını temenni ediyoruz.