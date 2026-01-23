Fenerbahçe Skriniar'ı da kaybetti
Fenerbahçe, Aston Villa'ya yenilirken, kaptanı Skriniar'ı da kaybetti. Skriniar, cezalı duruma düştü.
UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Aston Villa'ya yenilen Fenerbahçe, kaptanı Milan Skriniar'ı da kaybetti.
Sarı lacivertli oyuncu, karşılaşmanın 88. dakikasında hakemden sarı kart gördü. Gördüğü bu kartla da cezalı duruma düştü.
STEAUA BÜKREŞ MAÇINDA OYNAMAYACAK
Skiriniar, gördüğü bu kartla cezalı duruma düşmesi nedeniyle Romanya'nın Steua Bükreş maçında oynayamayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftasında Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'le karşı karşıya gelecek.
Romanya'da oynanacak bu maç 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.