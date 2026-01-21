Fenerbahçe satışa çıkardı: 799 liraya sınırlı sayıda

Fenerbahçe satışa çıkardı: 799 liraya sınırlı sayıda
Yayınlanma:
Fenerbahçe’den Sadettin Saran hamlesi geldi. Sarı Lacivertli taraftarların sosyal medyada gündeme taşıdığı Saran şalı Fenerium'da satışa sunuldu.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran rüzgarı esmeye devam ediyor.
Galibiyet sonrası soyunma odası videoları sosyal medyada gündem olan Saran bu kez Fenerbahçe şalı ile dikkat çekti.
Alanyaspor karşılaşmasında Başkan Sadettin Saran’ın taktığı şal, sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve taraftarlar arasında merak konusu olmuştu.
Fenerbahçe yönetimi, bu yoğun ilgi üzerine harekete geçti.
Sarı Lacivertli yönetim büyük ilgi gören ürünü resmi mağazalarda satışa sundu.

fbsaran.png

TARAFTARI SARAN ŞAL

Saran'ın taktığı şal, “Taraftarı Saran Şal” sloganıyla tanıtıldı.

saran1.jpg
Taraftarın büyük ilgisini çeken şal Fenerium online mağazasında ve stat mağazalarında sınırlı stoklarla satışa çıktı. Fiyat etiketi ise 799 TL olarak belirlendi.

sal13.jpg

sal12.jpg

YAĞMURLUKLAR DA BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Daha önce Süper Kupa Finali’nde taraftara dağıtılan yağmurluklar da büyük beğeni toplamış, kısa süre içinde satışa sunulmuştu. 249 liralık yağmurluklar Fenerium'un en çok satılan ürünleri arasında yer aldı.yagmur.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

