Fenerbahçe Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu: Dikkat çeken atama
Yayınlanma:
Süper Kupa yarı final maçında oynanacak olan Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi Alper Çetin oldu. Alper Çetin, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçının dar VAR hakemliğini yapmıştı.
Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Kupa yarı final maçında karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; maçın VAR hakemi Alper Çetin oldu.
AVAR'da Mustafa Savranlar, AVAR2'de Suat Güz görev yapacak.
MAÇIN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN
Fenerbahçe-Samsunspor maçını hakemi Ali Şansalan yönetecek.
Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak.
Dördüncü hakem ise Batuhan Kolak.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ DA VAR'INDAYDI
Alper Çetin, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş maçının da VAR hakemliğini yapmıştı.
Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı derbi, 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.