Fenerbahçe Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu: Dikkat çeken atama

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Kupa yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

Sinan Engin: Yunus Akgün çok şanslısın

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; maçın VAR hakemi Alper Çetin oldu.

AVAR'da Mustafa Savranlar, AVAR2'de Suat Güz görev yapacak.

MAÇIN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN

Fenerbahçe-Samsunspor maçını hakemi Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak.

Dördüncü hakem ise Batuhan Kolak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ DA VAR'INDAYDI

Alper Çetin, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş maçının da VAR hakemliğini yapmıştı.

Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı derbi, 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.