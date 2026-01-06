Fenerbahçe Samsunspor maçında kırmızı kart

Yayınlanma:
Güncelleme:
Samsunspor'da Makoumbou, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede ikinci yarı devam ediyor.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 78. dakikasında Makoumbou, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü. Samsunspor maçın kalan süresini 10 kişi sürdürecek.

FENERBAHÇE ÖNDE

Mücadelede Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Golleri 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran kaydetti. Her iki golün asistini Musaba yaptı.

DETAYLAR

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Holse, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Ceesay, Mouandilmadji

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

