Fenerbahçe maçındaki skandal pankarta skandal ceza

Fenerbahçe maçındaki skandal pankarta skandal ceza
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun Partizan deplasmanında oynadığı maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı. Basketbol Avrupa Ligi, büyük tepki çeken ırkçı pankart dolayısıyla Sırp ekibine para ve tribün kapatma cezası verdi, tribün kapatma cezasını erteledi! Karar skandal olarak yorumlandı.

Sırbistan ekibi Partizan'a, Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart dolayısıyla 40 bin avro para cezası verildi.

Basketbol Avrupa Ligi yapılan açıklamada, "Partizan Belgrad taraftarlarının Fenerbahçe Beko maçı sırasında meydana getirdiği çok sayıda olay nedeniyle kulübe 40 bin avro para cezası verilmesine ve evinde oynanacakları maçların stad kapasitesinin yüzde 80'i ile sınırlı olarak oynanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

2024/11/08/hbfb.jpgAvrupa Ligi, kısmen seyircisiz oynama cezasının 2025-26 sezonu boyunca şartlı olarak askıya alındığını fakat kulübün kuralları ihlal etmesi halinde bu cezanın uygulanacağını belirtti.

FENERBAHÇE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Ligin 12. haftasında Fenerbahçe Beko'nun, deplasmanda Partizan'ı 99-87 yendiği maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı.

Fenerbahçe Partizan'ı parçaladıFenerbahçe Partizan'ı parçaladı

Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart büyük tepkiye neden olmuştu.

fbpartizan.jpg
Fenerbahçe Beko, Partizan'ı deplasmanda 99-87 yenmişti

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak yetkililerin tüm uyarılara rağmen çirkin pankartın asılmasına izin verdiğini dile getirmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
Spor
Edin Dzeko daha fazla dayanamadı
Edin Dzeko daha fazla dayanamadı
5 milyona Rafa Silva!
5 milyona Rafa Silva!