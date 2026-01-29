Fenerbahçe maçında inanılmaz anlar: Eyvah bütün şansımızı kullandık

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women İkinci Tur F Grubu beşinci maçında Casademont Zaragoza’yı konuk ettiği karşılaşmadan 69-67 galip ayrıldı.

Maçın son bölümleri ise inanılmaz anlara sahne oldu.

Fenerbahçe son 11 saniyeye 2 sayı farklı önde girdi.

Kenardan topu oyuna sokan İspanyol temsilcisi bitime 5 saniye kala 3 sayılık atış denedi ancak başarısız oldu.

MUCİZE GERÇEK OLDU

Ribaundu alan Zaragozalı oyuncular bir kez daha hücum şansı yakaladı. Son saniyede yine üçlük deneyen İspanyol temsilcisinin topu potanın içinden dönerek dışarı çıktı ve karşılaşma 69-67 Fenerbahçe'nin lehine sonuçlandı. İspanyol oyuncular çemberin içinden çıkan top sonrası büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadı.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Sarı - Lacivertliler bu sonuçla grubunda liderliği garantiledi.

Karşılaşmanın ardından maçın son bölümüne ait paylaşılan video binlerce yorum aldı.

Mucize galibiyet sonrası Fenerbahçe taraftarları "Fenerbahçe olarak tüm şansımızı şurada harcamış olabiliriz. Resmen potanın içindeki fileye değen top potanın içinden çıktı", "Eyvah bütün şansımızı kullandık"yorumunda bulundular.

SADETTİN SARAN DA MAÇI İZLEDİ

Mücadele öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk kadın basketboluna önemli katkılar sunan, uzun yıllar Türkiye Basketbol Federasyonu'nda görev yapan Jülide Sonat için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Mücadeleyi Başkan Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takip ederek takıma destek oldu.

MAÇ BOYU BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Julie Allemand, Sevgi Uzun, Gabby Williams, Iliana Rupert ve Emma Meesseman ilk beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Opet, karşılıklı sayılara sahne olan ilk çeyreği 22-21 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de Julie Allemand ve Emma ile etkili olan Fenerbahçe, rakibine kolay sayı şansı vermedi ve ilk yarıyı 47-34 önde tamamladı.

İkinci yarıya Helena Pueyo’nun sayılarıyla iyi başlayan konuk ekip, geri kalan bölümlerde ise farkı indirdi ve üçüncü çeyrek 53-53 eşitlikle sonuçlandı. Dördüncü çeyreği büyük bir çekişmeye sahne olan anlarda ise rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Opet, parkeden 69-67 galip ayrılarak 11’inci maçında 10’uncu galibiyetini elde etti.