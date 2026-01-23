Fenerbahçe maçına gelecek paraları kalmadı: Oyuncular bir bir kulüpten ayrıldı

Efeler Ligi’nde geçtiğimiz sezon kümede kalmayı son anda başaran Cizre Belediyespor, mali açıdan zor günler geçiriyor.

Ekonomik zorluklar nedeniyle istediği kadro kurmakta zorlanan yeşil-kırmızılılar, 15 haftada puan almayı başaramadı.

Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi 4 büyük tehlike

VOLEYBOLCULAR BİR BİR AYRILDI

Cizre temsilcisinde, 10 sporcu paralarını alamadıkları gerekçesiyle ligin 10'uncu haftasında oynanan Galatasaray HDI Sigorta maçına çıkmadı.

15. hafta maçında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçının ardından 2 sporcunun daha takımdan ayrılmasıyla Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda kriz gittikçe derinleşti.

25 Ocak Pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe Medicana maçı öncesi yeterince sporcu olmadığı için antrenman dahi yapamayan takımın kalan birkaç oyuncusu ise günlerini tesislerde dinlenerek geçiriyor.

“SONUNA GELMİŞ BULUNUYORUZ”

Takım antrenörlerinden Behmen Cıvıldak, takımın ligden çekilme sürecinde, kulübün de kapanmanın eşiğinde olduğunu söyledi.

Sezon başından beri bekledikleri sponsor, iş insanları ile belediyeden maddi, manevi desteği alamadıklarını ifade eden Cıvıldak, "Beş yıldır Efeler Liginde mücadeleyi en üst seviyede yapmaya çalıştık ama sanırım sonuna gelmiş bulunuyoruz" dedi.

“DAHA FAZLA MÜCADELE EDECEK GÜCÜMÜZ KALMADI”

İlk 3 yıl takımın, ilk 8 hedefi ile mücadele ettiğini, kulübün geçen sezon başlayan maddi sıkıntıları nedeniyle güçlükle ligde kaldığını anımsatan Cıvıldak, şunları kaydetti:

"Bu yıl tam anlamıyla çok daha fazla hissetik bu maddi manevi yokluğu. Verilen sözler vardı 'Siz takımı kurun arkanızdayız’ diyenleri arkamızda bugününe kadar göremez olduk. Kurduğumuz takımdaki oyuncular paralarını almadıkları için takımdan ayrıldı. Maalesef yalnız bırakıldık bu süreçte. Sezon başında iyi bir kadro kurduk. Ne yazık ki paralarını alamadıkları için 10 kişi takımdan ayrıldı. Takımı tamamlamak adına alt yapıdan birkaç takviye ile maçlarımıza çıktık. 'Burada düşmek de kalmak da var' dedik ve mücadelemizi sürdürdük. İsterdik ki mücadele edelim ve o mücadelenin sonunda düşsek de düşelim dedik. Bu arkadaşlarımız da 2 aydır sabrediyor. Şu ana kadar onlara da bir ödeme yapamadık. Ne maddi ne manevi destek veriyoruz. Git gide borçlarımız artıyor. O yüzden daha fazla mücadele edecek gücümüz, direncimiz kalmadı. Voleybol camiasından ve taraftarlarımızdan özür dileyerek buraya kadar diyoruz. Daha fazla arkadaşlarımızı da mağdur edemeyiz"

“FENERBAHÇE DEPLASMANINA GİDECEK BÜTÇEMİZ YOK”

Kalan sporcuların başka takımlara transfer olmak istediklerini, bu ay sonuna kadar transfer döneminin sona ereceğini bildiren Cıvıldak, takımın ligden çekilmesi ve federasyona bildirmesi takdirde bunun olabileceğini belirtti.

Takımın bu halde olmasını istemediklerini ama ellerinden de fazla bir şey gelmediğini anlatan Cıvıldak, "Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe maçımız var. Ne yazık ki deplasmana gidecek bütçemiz bile yok. O yüzden daha fazla direnemiyoruz ve arkamızda hiç kimse yok kaderimizle baş başa bırakıldık" diye konuştu.