Trabzonspor, yoğun maç trafiğine girerken gözler hem fikstüre hem de oyuncuların kart durumlarına çevrildi.

Bordo - Mavililer, Salı günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Fethiyespor ile karşılaşacak, ardından Cumartesi günü Süper Lig’de Samsunspor deplasmanına çıkacak.

Bu kritik süreçte 14 Şubat’ta sahasında Fenerbahçe ile oynanacak dev maç da gündemde.

MUÇİ SINIRA GELDİ

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Ernest Muçi, sarı kart sınırında bulunuyor. Futbol disiplin talimatına göre kupada görülen kartlar lig maçlarını etkilemediği için Fethiyespor karşılaşmasında olası bir kart cezası ligde sorun yaratmayacak.

SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ancak Muçi’nin Samsunspor deplasmanında sarı kart görmesi halinde, bir sonraki lig mücadelesi olan Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Bu ihtimal, Samsunspor maçını teknik heyet açısından daha da hassas hale getiriyor. Fatih Tekke'nin Samsunspor maçında Muçi'ye görev vermesi beklenirken teknik heyetin yıldız futbolcuya kart görmemesi konusunda uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

Trabzonspor, yoğun fikstür öncesinde Muçi’nin kart durumunu yakından takip ediyor. Özellikle Samsunspor deplasmanı, Fenerbahçe maçı öncesinde kritik bir viraj olarak dikkat çekiyor.