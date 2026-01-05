Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Samsunspor’da yönetimden peş peşe istifalar geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Süper Kupa maçı öncesi yönetimde yaşanan istifalarla sarsıldı. Geçtiğimiz hafta, geçen sezonki üçüncülükte kadro mühendisliğini yapan scout şefi Dr. Orbay Ünsoy görevinden ayrılmıştı.

ERDOĞAN İSTİFA ETTİ

Kısa sürede önemli işlere imza atan Ünsoy’un istifasının ardından şimdi de kulüp başkanı Yüksel Yıldırım’ın A takımında yer alan İcra Kurulu Üyesi Av. Zafer Erdoğan istifa etti.

Zafer Erdoğan istifa etti

Erdoğan, istifasını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

2000 yılından itibaren en büyük hedefim olarak açıkladığım Samsunspor ailesinin içine katılmama vesile olan İbrahim Güven’e ve rahmetli Yaşar Cengiz’e verdiğim sözleri, dernek organlarında ve son 4.5 senelik yönetim kurulu üyeliğim boyunca gururla tuttum. 2024 Ağustos ayında atandığım ve 16 ay sürdürdüğüm Samsunspor Futbol AŞ icra kurulu üyeliğimden, mesleki ve ticari hayatımdaki yoğunluk ve sağlık sebeplerimle istifa ettiğimi bildiririm.

SULAR DURULMUYOR

Peş peşe gelen istifalar, camiada “Yönetimde çatlak mı var?” sorularını gündeme getirirken, Samsunspor’un Süper Kupa öncesi yaşadığı bu gelişmeler dikkat çekti.